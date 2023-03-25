Euro 2024 elemelerinde heyecan, milli takımımızın Ermenistan karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in düdük çalacağı karşılaşmada Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gibi isimler forma giyecek. Abdülkerim Bardakçı'nın ise baş ağrısı sebebiyle kadroda yer almayacağı biliniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak eden futbolseverler arama motorlarında Ermenistan-Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. Milli maç detayları haberimizde...

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2



A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise ��spanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.



3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ



UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.

STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

JOSE MARIA SANCHEZ DÜDÜK ÇALACAK

Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Ay-yıldızlıların kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)