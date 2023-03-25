2024 Avrupa Şampiyonası için grup eleme maçlarının heyecanı start aldı. A Milli Futbol Takımı'mız da ilk maçına Ermenistan'la çıkacak.
A Milli Takım'ın EURO 2024 serüveni başlıyor! İşte Stefan Kuntz'un Ermenistan maçı 11'i
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde deplasmanda Ermenistan'la karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz, gruplara 3 puanla başlamak ve Almanya'da yer almak istiyor. Mücadele öncesi Kuntz, ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Bizim Çocuklar'ın Ermenistan maçı muhtemel 11'i...
25 Mart Cumartesi günü Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Tayyip Talha ve baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.