A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 20.00'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, son çalışmasını Erivan'da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.
A Milli Takım Ermenistan'a hazır!
A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 25.03.2023- 13:11
A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı.