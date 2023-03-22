A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarına devam etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Yağmur altında yapılan antrenmanda aday kadrodaki tüm oyuncular yer aldı. Dünkü idmanı yarıda bırakan Eren Elmalı da takımla çalıştı.

Çalışmaya İsmail Yüksek ve Arda Güler'in kısa bir süre geç kalması, Stefan Kuntz ve oyuncular arasında esprilere neden oldu.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, pas ve koşu çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.