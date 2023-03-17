Türkiye'nin Ermenistan ve Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı!
A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan ve Hırvatistan maçı öncesi aday kadrosu açıklandı. Kafileye 3 yeni isim olarak Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Mehmet Umut Nayir dahil edildi.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 17.03.2023- 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023- 15:42
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Umut Nayir (Ümraniyespor) ve Mehmet Can Aydın (Schalke 04), aday kadroya ilk kez alındılar.
İşte A Milli Takım aday kadrosu:
KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır
SAVUNMA: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu
FORVETLER: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.