Türkiye'nin Ermenistan ve Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin Ermenistan ve Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan ve Hırvatistan maçı öncesi aday kadrosu açıklandı. Kafileye 3 yeni isim olarak Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Mehmet Umut Nayir dahil edildi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023- 15:42