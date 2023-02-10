A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2023- 17:33