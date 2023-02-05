Ümit Milli Takım'ının Ağustos 2020'den beri başında olan Tolunay Kafkas'ın görevine son verildi. Ümit Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevi için adayların Arda Turan ve Tuncay Şanlı’nın olduğu öğrenildi. (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)

Ümit Milli Takım'ının Ağustos 2020'den beri başında olan Tolunay Kafkas'ın görevine son verildi. Tarihin en iyi Ümit Milli Takım havuzuna sahip olduğu yorumlanan Ay-Yıldızlılar, hedeflediği turnuvalara üst üste katılamama başarısızlığı göstermişti.

Ümit Milli Takımı'nda teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.

ARDA TURAN VE TUNCAY ŞANLI ADAYLAR

Ümit Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için adayların Arda Turan ve Tuncay Şanlı'nın olduğu öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği gelen bilgiler arasında.