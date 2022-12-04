Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı!

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, önemli açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Fenerbahçe'de tabii ki oynardım. O dönem çıkan haberler doğru. O dönemin başkanı Ali Şen ile biz anlaştık. Ama bu transferi çeviren Ünal Karaman'dır. Benim için bir ağabeydi her zaman. O dönem ya ben satılacaktım ya da Küçük Orhan satılacaktı. Ben kaldım, Orhan Beşiktaş'a gitti." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 15:32