A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık karşılaşmasında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın Çekya ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını Gaziantep Kalyon Stadı'nda yaparak maç saatini beklemeye başladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Çekya maçı öncesi son hazırlıklarını yaptı. A Milli Takım, zorlu maç öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde son çalışmasını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, çalışma basına kapalı olarak devam etti.

A Milli Futbol Takımı, son çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.