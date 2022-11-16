A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında İskoçya'yı Diyarbakır'da konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi tenik direktörümüz Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN SÖZLERİ:

"Stadyuma girerken çok güzel bir karşılama oldu. Maça çok var ama stadyum dolmuş. Bu tarz illeri gezmemizin nedeni de bu, buradaki insanlarla buluşmak. Çok sevinçliyiz bu nedenle."

"Kadromuzda pas kalitesi çok yüksek oyuncular var. İstatistiklerde pas konusunda kendimizi geliştirdiğimizi görüyoruz. Bu kamp döneminde kulüpler, oyuncularını göndermek zorunda değildi. Bazı oyuncuları 1 maçta oynatabileceğiz. Bu yüzden böyle bir kadro seçtik."

"Emirhan İlkhan ikinci maçta oynayabilir. Arda Güler için maçın durumuna göre bakacağız. Bizim de şöyle bir görevimiz var; burada biraz daha sakin olmak ve oyuncuları korumak."