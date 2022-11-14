A Milli Futbol Takımı'mız İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Zorlu mücadeleler öncesi milli oyuncumuz Salih Özcan önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, "EURO 2024'te zor gruptayız. Hedefimiz başarılı olmak, inşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'mız İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Zorlu mücadeleler öncesi milli oyuncumuz Salih Özcan önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SALİH ÖZCAN'IN SÖZLERİ:

Türk Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Gurur duyuyorum.

EURO 2024'ün Almanya'da olması beni ekstra motive ediyor. Orada doğdum, büyüdüm. Ailem de orada. Zor gruptayız. Hedefimiz başarılı olmak, inşallah başarılı oluruz.

Takımımız yaş olarak genç bir takım. Arda yetenekli, tekniği çok iyi bir oyuncu. Umarım çok güzel bir kariyeri olur.