Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

EURO 2024 Elemeleri hazırlık maçları için detaylar belli oldu. Gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında ay yıldızlılar, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI EURO 2024 HAZIRLIK MAÇI | Türkiye Futbol Federasyonu, ay yıldızlı takımın Euro 2024 Elemeleri hazırlık maçları kapsamında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağını duyurdu. Gelecek yılın mart ayında başlayacak olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı şimdiden futbolseverleri sararken arama motorlarında Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.

Müsabaka Gaziantep'te yapılacakken karşılaşmanın başlama saati ilerleyen günlerde açıklanacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da henüz bilinmiyor.