Giovanni Guidetti: Turnuva performansımız...
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD'ye 3-0 mağlup olan millilerimizde antrenör Giovanni Guidetti açıklamalarda bulundu. Guidetti, "ABD'yi tebrik ediyorum. Turnuvadaki en iyi oyunlarını bugünkü maçta sergilediler. Tabii ki, olimpiyat şampiyonu oldukları için bu tür maçları yoğun stres altında nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum fakat turnuva bizim için nötr idi." dedi.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 11.10.2022- 21:59 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 22:17
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşmasında ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Giovanni, "ABD'yi tebrik ediyorum. Turnuvadaki en iyi oyunlarını bugünkü maçta sergilediler. Tabii ki, olimpiyat şampiyonu oldukları için bu tür maçları yoğun stres altında nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum fakat turnuva bizim için nötr idi. Turnuva bizim için çok büyük bir üzüntüye sebep olmadı diyebilirim. Tayland haricinde ki o da iyi oynadığımız bir maçtı ama bizden daha aşağı seviyedeki takımların hepsine karşı kazandık, bizden üst seviyedeki takımların hepsine karşı ise kaybettik. İşimizi yaptığımızı düşünüyorum fakat dünyadaki üst seviye takımlar ile rekabet etmek konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.