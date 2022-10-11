Giovanni Guidetti: Turnuva performansımız...

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD'ye 3-0 mağlup olan millilerimizde antrenör Giovanni Guidetti açıklamalarda bulundu. Guidetti, "ABD'yi tebrik ediyorum. Turnuvadaki en iyi oyunlarını bugünkü maçta sergilediler. Tabii ki, olimpiyat şampiyonu oldukları için bu tür maçları yoğun stres altında nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum fakat turnuva bizim için nötr idi." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 21:59 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 22:17