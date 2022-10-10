Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan milliler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak. Milli takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan milli takım, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
Türkiye'nin 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki maç programı şu şekilde;
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye