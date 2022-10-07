SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO TOPLANTISI | Sözleşmeli ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak?

Binlerce sözleşmeli ve taşeron personelin beklediği kritik gün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin sözleşmeli ve taşeronun kadroya geçmesi için çalışmalara devam edildiğini açıklamasının ardından Memur-Sen yönetimi ile bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın merak ettiği Sözleşmeli ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? sorularının cevabı haberimizde...

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO TOPLANTISI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yeşil ışık yakmasının ardından 90 bin sözleşmeli ve taşeron personelin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili 6 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da, Memur-Sen yönetimi ile Bakan Bilgin bir araya geldi. Peki sözleşmeli ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, 6 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunduğu ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi. Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Tonbul, 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve sözleşmeliler kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz." dedi.

Yalçın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi süreciyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin taleplerinin 6'ncı dönem toplu sözleşmede yer aldığını anımsatan Yalçın, toplantıda konunun genel çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Yalçın, şöyle konuştu:

"Memur-Sen olarak, bizim buradaki temel yaklaşımımız, kamuda kadrolu, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımların olmasından ziyade kamuda bir bütünlüğün olması, istihdamın bu anlamda tekleşmesi ve mevzuatın da tek tipleşmesi boyutuyla bir süreç yönetimi yapıyoruz. Kamu, bu kadar dağınıklığı kaldırmaz. Bu memnuniyet getirmediği gibi çalışma barışını da bozuyor. Aynı işi yapan farklı statüde insanlar aynı kurumda, aynı büroda çalışmaya devam ediyorlar ve bu çalışma barışını hiçbir zaman sağlamıyor."

600 BİNE YAKIN PERSONELİN KADROYA ALINMASI TALEBİ

Memur-Sen'in gayretleriyle 2011 ve 2013'te birçok kamu görevlisinin kadroya alındığını anımsatan Yalçın, bugün de 600 bine yaklaşan sayıda personelin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Devam eden sürecin istişareyle bir noktaya geleceğini düşündüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Şunu anlayışla karşılıyoruz, mevcut düzenlemenin, 657'nin 4/B kısmı bazı istihdamda zorlanılan teknik personel konusunda bir ruhsat olarak kamuda zaten getirilmişti, bu yine aynen dursun. Bu konuda kamunun bazen istihdamda zorlandığı alanlara ilişkin özel ruhsat olarak bu işlesin. Sözleşmeli olup kadroya geçmek istemeyen bazı kısımlar var, onlar evet kalsın. Ama geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz. Temel gayretimiz bu. Çünkü bu anlamdaki çeşitlilik hem çalışanı mutsuz ediyor hem örgütlü yapılar olarak bizi yoruyor hem de kamu buradan herhangi bir şey elde etmiyor. Sadece huzursuzluk elde edilmiş oluyor. Bunun mali bir yükü de yok. Zaten bu ödeme yapılıyor çalışanlara. Zaten çalışanın mali haklarında bu düzenleme yapıldığında çok ciddi mali bir iyileştirme söz konusu değil."

CHP'li Kırşehir Belediyesinde bazı sözleşmeli çalışanların işten atıldığını anımsatan Yalçın, bu keyfiliklerin ortadan kalkmasını, insanların güvenceye kavuşmalarını istediklerini söyledi.

Yalçın, 4/C'den 4/B'ye geçemeyip arafta kalanlarla ilgili tartışmaların da sürdüğünü dile getirerek, bunlara gerek olmadığını ve temel yaklaşımlarının belli olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili özverili çalışmalarını gördüklerini anlatan Yalçın, sonuçta herkesi memnun edecek bir çalışmaya vesile olmak istediklerini söyledi.

Yalçın, "Az önceki görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSAYACAK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine daha önceki toplantılarda konuya değinen Bakan Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu. Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydederken detayların Ekim ayı içinde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.