AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Fas ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son 16 Turu'nda rakibi Meksika'yı 5-0 mağlup eden Ampute Milli Takımımız, yarı final mücadelesinde Fas ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmaya saatler kala arama motorlarında Türkiye - Fas ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE | Bu yıl 17. kez düzenlenen Dünya Ampute Kupası'nda yarı final için yarışacak olan Ampute Milli Futbol Takımımız, Fas ile karşı karşıya gelecek. Son 16 Turun'da rakibi Meksika'yı 5-0 mağlup ederek Fas ile eşleşen Ay Yıldızlıların yeni rakibi ise, son maçında Arjantin'i 4-0 yenerek yarı final mücadelesine hak kazandı. Peki Türkiye - Fas ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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TÜRKİYE - FAS AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız 6 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Fas ile karşı karşıya gelecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak heyecan dolu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak.

Son 16 Turu'nda Meksika'yı geçen Milliler, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 Turu biletini aldı.

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