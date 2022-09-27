A Milli Takımlar Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kuntz, "Bugün İstanbul’a dönüşümüzün akşamında, yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumda takip ediyoruz. Şimdi Milli Takımımızın başarısı için birlik olma zamanı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye U21-Gürcistan U21 maçını yerinden takip eden Kuntz, sosyal hesabından şu ifadeleri kullandı:

"YÜZLEŞMEYE HAZIRIM"

"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum.

Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım.

Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz.

Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında, yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumda takip ediyoruz.

Şimdi Milli Takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."

İşte o paylaşım...