UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile karşılaşacak. Mücadele öncesi her iki takımında ilk 11'leri belli oldu.
FAROE ADALARI - TÜRKİYE İLK 11'LER:
Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson.
Türkiye: Altay; Zeki, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Eren Elmalı; Ferdi Kadıoğlu, Berkan Kutlu; Yunus Akgün, İrfan Can, Kerem; Serdar Dursun.
FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Faroe Adaları - Türkiye maçı 25 Eylül Pazar günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
FAROE ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
Milli Takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan geldi.