Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Faroe Adaları - Türkiye CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Türkiye karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'mız, kazanarak gruptan namağlup ayrılmak istiyor. Müsabakada Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 21:30