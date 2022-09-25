A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri, 51'inci dakikada Davidsen ve 59'uncu dakikada Edmundsson atarken, milliler tek sayısı 89'uncu dakikada Serdar Gürler'den geldi. Öte yandan Ay-yıldızlılar, Faroe Adaları mağlubiyeti ile gruptaki ilk yenilgisini de almış oldu.

MAÇIN ANLARI



28'inci dakikada Ay-yıldızlıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Zeki Çelik, Yunus Akgün'e pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gestsson topu kurtarmayı başardı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



51'inci dakikada Faroe Adaları öne geçti. Sağ kanatta topla hareketlenen Vatnhamar, Eren Elmalı'yı çalımlayarak ceza sahası içerisinde boşta olan Davidsen'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla ile buluştu: 1-0.



59'uncu dakikada Faroe Adaları farkı 2'ye çıkardı. Orta sahanın önünde topla buluşan Andreasen, savunma arkasına koşu yapan Edmundsson'u gördü. Bu oyuncunun yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



89'uncu dakikada milliler, farkı 1'e indiren golü attı. Serdar Dursun'un ceza sahası içerisinde indirdiği topa bekletmeden vuran Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



Müsabaka Faroe Adaları'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



MİLLİLER İLK YENİLGİSİNİ ALDI



Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu maç öncesi Uluslar Ligi'nde yenilmeyen tek takım olan milliler, aldığı bu mağlubiyetle ilk defa yenilgi yüzü gördü. Grupta çıktığı toplam 6 maçta 13 puan toplayarak grubunu lider bitirdi. Ay-yıldızlılar son iki maçtır galibiyet alamasa da, gruptan 1'inci çıkarak B Ligine yükselme başarısı gösterdi.



UMUT BOZOK AY-YILDIZLI FORMA İLE İLK MAÇ



Trabzonspor'un yaz transfer döneminde takıma kattığı Umut Bozok, Lüksemburg maçının ardından milli takımın aday kadrosundaki sakatlıklar nedeniyle milli takıma seçilmişti. Bozok, Faroe Adaları ile olan mücadelede 82'nci dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna girerek ilk defa milli formayı giydi. Maçın geri kalanında takımına skor katkısı veremeyen 26 yaşındaki forvet, Ay-yıldızlı forma ile de ilk yenilgisini almış oldu.

İşte maçın özeti...