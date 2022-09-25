A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Karşımızda bizden daha çok isteyen ve mücadele eden bir takım vardı. Yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor. Ayağa kalkacağız, pes etmeyeceğiz."

"Burada bahane üretmemek lazım. 10-11 tane kaliteli oyuncusunu kaybederse bu oyuncuların yerine bazı isimler koymak zor oluyor. Takvim belli keşke daha fazla bir araya gelsek, birlikte olabilsek."

"Şu an teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bu takımın şu anki realitesi bu. B Ligi'ne yükseldik bunu unutmayalım. Ben asla vazgeçmem! Bu durum beni daha fazla motive etti."

"Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil. Şu anda istifa etmeyi düşünmüyorum"