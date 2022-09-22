UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşı karşıya geliyor. İşte Türkiye - Lüksemburg maçının canlı yayın bilgileri...
TÜRKİYE – LÜKSEMBURG MAÇI 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal
Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Borges, S. Thill, Barreiro, V. Thill, Rodrigues, Sinani
TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
Müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.
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