Cengiz Ünder Türkiye - Lüksemburg maçı sonrası konuştu: Benim için hayal kırıklığı!

Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükseldi. Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "B Ligi'ne çıktık ama sevincini yaşayamıyoruz. Benim için hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükseldi.

Karşılaşma sonrası Cengiz Ünder şu açıklamalarda bulundu:

"Hedefimiz gol yemeden B Ligi'ne çıkmaktı. B Ligi'ne çıktık ama sevincini yaşayamıyoruz. Benim için hayal kırıklığı. Bu gruptan gol yemeden çıkmamız gerekiyordu. 3-3 beklediğimiz bir şey değildi.

C Ligi'nde hedefimiz gol yemeden B Ligi'ne çıkmaktı. Bu maçlarda gol yemememiz ve kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Benim için hayal kırıklığı. Böyle olmamalıydı. Ben çok üzüldüm gerçekten."