A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları İsmail Yüksek ve Onur Bulut açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, "Milli Takıma seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hayallerimi yaşıyorum. Şu anda da inanılmaz heyecanlıyım." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları İsmail Yüksek ve Onur Bulut açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

İsmail Yüksek: "Milli Takıma seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hayallerimi yaşıyorum. Şu anda da inanılmaz heyecanlıyım."

"Hatta Altay da yanımdaydı. Her zaman hayallerimin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda da hayallerimi yaşıyorum."

"Daha önce izleyenler bilir, ben hücumcu bir oyuncuydum. Artık 6 numara oynuyorum. Casemiro, Modric gibi oyuncuları çok izledim ve onlardan bir şeyler öğrenmek istedim. Bu pozisyona alışmaya da başladım."

"Benden beklenileni biliyorum Beklentilere oynadığım oyunla cevap vermek istiyorum."

"Hocalarımın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. En büyük hayalim Milli Takım'da olmaktı. Bundan sonra burada kalıcı olmak için çalışacağım."

Onur Bulut: "Beni milli takıma çok iyi karşıladılar. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devam eder."

"Milli takıma davet edildiğime inanamadım. Tesislere gelene kadar inanmıyordum. Sahaya çıkınca artık inandım."

"4'te 4 yaptık. Grupta lideriz. Önümüzdeki iki maçı da gol yemeden bitirip B grubu, oradan da A grubuna çıkmak istiyoruz."

"Her antrenmanda, her maçta %100'ümü veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Kadroda olup olmayacağım hocanın kararı."