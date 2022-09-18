A Milli Futbol Takım'ımızda İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yaşandı. Borussia Dortmund'un forması giyen Salih Özcan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda çıkartıldığı belirtildi. Özcan'ın yerine kadroya İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'nin dahil olduğu ifade edildi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 22:59