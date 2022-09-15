İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı-beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbolseverler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk bayrağı konumlandırıldı.