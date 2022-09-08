A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye'ye dönerek TBF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edilen Shane Larkin'in cumartesi günü Fransa ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanmadı.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda adını son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin belirsizliği yaşanıyor. Turnuvanın başından itibaren elinde sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu, İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye'ye geri dönmüştü. Larkin'in tedavisine hemen başlanırken, tecrübeli oyuncunun 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.