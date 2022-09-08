Fransa maçı öncesi millilerde Shane Larkin belirsizliği sürüyor!

FIBA EuroBasket 2022'de son 16 turuna kalan A Milli Basketbol Takımımız'da gözler Shane Larkin'de. Yıldız oyuncu İspanya maçında sakatlanmıştı. Larkin'in son 16 turunda Fransa'ya karşı sahada olup olmayacağı henüz netleşmiş değil.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 19:28