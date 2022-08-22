Son dakika haberleri... West Bromwich maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ozan Tufan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Milli Takım hakkında konuşan Tufan, "Yeniden seçilebileceğime inanıyorum ancak Kuntz ile henüz herhangi bir temasım olmadı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Ozan Tufan sakatlandığı WBA maçının ardından açıklamalarda bulundu.

fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün Hull Live'dan derlediği haberde Ozan Tufan'ın açıklamaları yer aldı.

Milli futbolcu uzun süredir milli takıma alınmama konusuna da değindi. Ozan, "Elbette tekrar milli takımda oynamak istiyorum. Şu ana kadar 65 kez milli formayı giydim. Yeniden seçilebileceğime inanıyorum ancak Kuntz ile henüz herhangi bir temasım olmadı." dedi.

Ozan Tufan, milli formayla 65 maçta görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu 9 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.