5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, final maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Mücadeleyi Ay-yıldızlılar 1-0 kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, futbolda altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan U23 Milli Takım, Metehan Altunbaş'ın kaydettiği tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve turnuvayı zaferle tamamladı. Milliler altın madalyanın sahibi olurken Suudi Arabistan ise gümüş madalya kazandı.

Millier grup etabında Kamerun'u 3-2, Senegal'i ise 1-0 mağlup etmiş, Cezayir'le ise 1-1 berabere kalmıştı. Yarı finalde Azerbaycan'ı tek golle mağlup eden Ay-Yıldızlılar finalde Suudi Arabistan'ı da aynı skorla devirdi.