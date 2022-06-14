Türkiye 2-0 Litvanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A Milli Takım 4'te 4 yaptı!

Türkiye 2-0 Litvanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A Milli Takım 4'te 4 yaptı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar mücadeleyi Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun (p) kaydettiği gollerle 2-0 kazandı ve grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 23:39 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022- 23:54