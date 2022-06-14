UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile kozlarını paylaşacak olan Litvanya Milli Takımı, Faroe Adaları'ndaki kötü hava koşulları nedeniyle İskoçya'ya gitti. İskoçya'dan hareket edecek kafilenin saat 15.00 civarında müsabakanın oynanacağı İzmir'de olması bekleniyor.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak. Ancak; maçtan 1 gün önce İzmir'e ulaşması beklenen Litvanya A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da deplasmanda oynadıkları Faroe Adaları karşılaşmasından sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkede mahsur kaldı.

Dün İzmir'de yapılması planlanan maç antrenmanını ve basın toplantısını Faroe Adaları'nda gerçekleştiren Litvanya A Milli Futbol Takımı'nın saat 22.30'da İzmir'de olması bekleniyordu. Ancak; olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle Faroe Adaları'ndaki Vagar Havalimanı'ndan kalkan uçak, İskoçya Edinburgh Havalimanı'na iniş yaptı.

Litvanya kafilesinin bugün saat 11.00 uçuşuyla İzmir'e hareket etmesi ve saat 15.00 civarında kente ulaşması bekleniyor.