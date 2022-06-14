U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öen geçtiği karşılaşmayı 3-2 mağlup kapattı. Türkiye'nin gollerini Barış Alper Yılmaz ve Bertuğ kaydetti. Danimarka'nın gollerini Matthew O'Riley, Isaksen ve Mathias kaydetti. Bu sonucun ardından genç milliler grubu 8 puanla tamamladı. İŞTE MAÇIN GOLLERİ: Danimarka 0-1 Türkiye | GOL Danimarka 1-1 Türkiye | GOL GOL | Danimarka 2-1 Türkiye GOL | Danimarka 3-1 Türkiye GOL | Danimarka 3-2 Türkiye