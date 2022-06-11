Türkiye Litvanya maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek
UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'mızın oynayacağı mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stephanie Frappart yönetecek.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 15:38
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya ile iç sahada karşılaşacak. 14 Haziran'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stephanie Frappart yönetecek.
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