Türkiye, Uluslar Ligi C Grubu'nda oynadığı 2 maçta 6 puanı gol şov yaparak almıştı.
Milliler 3'te 3 peşinde! İşte Stefan Kuntz'un Lüksemburg maçı muhtemel 11'i
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda boy gösteren A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak. Faroe Adaları ve Litvanya ile oynadığı müsabakalardan 3 puanla ayrılan ay-yıldızlılar, Lüksemburg engelini de aşarak 3'te 3 yapma hedefinde. Teknik Direktör Stefan Kuntz, kafasındaki ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Lüksemburg - Türkiye maçının muhtemel 11'leri...
Milliler, ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ile devirmişti. Bugünkü rakibimiz bizim gibi 6 puanı olan Lüksemburg. Fotomaç'ta yer alan haberde, deplasmandaki mücadele 21.45'te başlayacak.
Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Bu keyifli karşılaşmayı TRT Spor naklen olarak ekranlara getirecek. Grubumuzdaki diğer maçta Faroe Adaları 19.00'da Litvanya'yı konuk edecek.