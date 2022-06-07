UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta kozlarını paylaşıyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Litvanya'yı yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. LFF Stadyumu'nda oynanan maçta Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

LİTVANYA - TÜRKİYE 11'LER:

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıktı . Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele ediyor.

2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki üçüncü maçını oynadı. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.