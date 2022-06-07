A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'ndaki ikinci maçına çıkıyor.
A Milli Takım Litvanya karşısında! İşte Kuntz'un ilk 11'i
Spor haberi: A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda ikinci maçında Litvanya deplasmanına konuk oluyor. Milliler, deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Milliler'de teknik direktör Stefan Kuntz, maç öncesi sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi. İşte Türkiye'nin Litvanya karşılaşması muhtemel 11'i...
İstanbul'daki ilk mücadalede Faroe Adaları'nı 4-0 ile geçen ay-yıldızlılar, Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
21.45'te başlayacak mücadeleyi Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek.