A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığı Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.
Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal da bu karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken eleştirilerde bulundu.
Karşılaşma sonrası bir yazı kaleme alan Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal, dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...
REHA KAPSAL - HAZIRLIK!
Milli Takım'ımız nereden nereye geldi, iyi ve ciddi şekilde irdelenmeli.