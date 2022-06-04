Türkiye ile Faroe Adaları, UEFA Ulaslar Ligi ilk maçında karşı karşıya geldi.

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

Mücadele sonrası ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen ve Merih Demiral'ın attığı golde asisti yapan Yunus Akgün, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir. Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi. Bu fırsatı bana veren çok değerli Stefan Kuntz hocama ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek isterim."

İşte Yunus Akgün'ün paylaşımı