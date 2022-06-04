Türkiye ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında karşı karşıya geldi.
Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmada sonradan oyuna giren ve 1 gol atan Serdar Dursun şu ifadeleri kullandı:
"Böyle maçlarda golü atıp kilidi erken açmak gerekiyor. Ben de her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
Herkes bu takımda ilk 11 oynamak istiyor ve takıma katkıda bulunmak istiyor. İnşallah hepimiz katkıda bulunuruz ve A Milli Takımı yukarı çıkartırız."