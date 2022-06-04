Serdar Dursun Faroe Adaları maçı sonrası konuştu! "Her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum!"

Türkiye ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sonradan oyuna giren ve 1 gol atan Serdar Dursun, maçın bitiş düdüğünün ardından açıklamalarda bulundu. Dursun, "Ben de her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Herkes bu takımda ilk 11 oynamak istiyor ve takıma katkıda bulunmak istiyor." dedi. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 00:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 00:06