Türkiye, Uluslar Ligi ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası A Milli Takım'ın defans oyuncusu Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Demiral, "İlk dakikalarda zorlandık ama sonrasında açıldık, gayet iyi bir oyun sergiledik." dedi. İşte detaylar...

Türkiye ile Faroe Adaları, Uluslar Ligi lk maçında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Maltalı hakem Trustin Farrugia düdük çaldı.

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

Mücadele sonrası karşılaşmada 1 gol atan Merih Demiral şu sözleri söyledi:

"Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Bizi her zamanki gibi desteklediler. İlk dakikalarda zorlandık ama sonrasında açıldık, gayet iyi bir oyun sergiledik.

Enes'in golünü biraz çaldım ama seviyorum gol atmayı çünkü Atalanta'da da bu tarz oynuyoruz. Gol attığım ve galip geldiğimiz için mutluyum."