A Milli Takım'da Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.



İŞTE ÇAKIR'IN SÖZLERİ:



"Şampiyonluk çok özel bir duygu ama artık milli takıma odaklanmalıyız. Burada olmak gerçekten çok özel ve güzel bir his. Milli takım için elimizden gelenleri yapacağız.



Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur'a hayırlı olsun. Milli takım formasını giymek herkese nasip olmaz. Çok yetenekli oyuncular.



Hocamızın istediği bir sistem var. Bu sisteme adapte olmaya çalışacağız. Zor, kolay maç yok. Umarım ülkemizi sevindiririz."