A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un kadroda olmama sebeplerine de açıklık getirdi. İşte o sözler...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

"Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz olacak."

"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."

"Bu 4 maç için biraz daha genç isimleri tercih ettik. Bize nasıl yardımcı olabileceklerine bakacağız."

"Tiago Çukur için Watford ile görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik."

"Ferdi Kadıoğlu aramıza katıldı. Onunla çalıştığım için oldukça mutluyum."

"Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. Asla vazgeçmediğini ve bir şeyler yapmak istediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray'a attığı golde sevinmemesi de değerli. Olağanüstü özellikler. Milli takım oyuncusunun değerleri içinde olmalı. Burada olmayı hak etti."

"Yogayı ilk kez milli takıma getireceğiz. Zihinsel çalışma yapmak için özel koçlarla çalışacağız. Oyuncuların da bundan çok memnun olduğunu söyleyebilirim."

"Ferdi Kadıoğlu bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor çünkü sağ bek, sol bek hatta önde de oynayabiliyor. Onu Almanya'daki U21 milli maçlarında izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biriydi."

"Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi. Orta saha oldukça alternatifimizin olduğu bir pozisyon. İrfan Can, Emre Mor gibi oyuncular için milli takım kapısı açık kalacak. O yüzden bu tartışmaları onların ismi üzerinden sürdürmeyeceğim."

"Önümüzdeki 4 maçta da FIFA sıralamasında niye onlardan daha yukarıda olduğumuzu göstermemiz gerekiyor."

"Kadro tercihinde benim için tek önemli kriter performans. Karar aşamasında oyuncunun oynadığı kulüp benim için önemli değil."

"Mert Hakan'la ilgili soru. Onun için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Aralarında çok küçük farklar oluyor ve bu küçük farklar üstünden karar vermek durumunda oluyoruz."

"Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum. Sivasspor'u da dün kazandığı kupa için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza'nın kupayı kazanması beni mutlu etti. Fenerbahçe ve Konyaspor'u da kutluyorum."

"2024 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Önümüzde kısa süre içinde oynayacağımız 4 maç var. 4 maçı da kazanma hedefimiz var. Uluslar Ligi üzerinden Avrupa Şampiyonası'na katılmak mümkün olabiliyor."

"Bizim için bu maçlar 4'lü ve 3'lü sisteme geçişte belirleyici olacak. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız."

PSG, Real Madrid'e teknik açıdan zayıf olduğu için kaybetmedi. Mental sebeplerden kaybetti. Biz de mental konusunda adımlar atıyoruz. Orkun Kökçü bu sezon 50 maç oynadı. İstediğimiz şey oyuncuların mental olarak burada olmaları.

"Kaç maç izledim bilmiyorum, liste yok. Ancak tahmin ediyorum 40 maç olmuştur. İstanbul'a gelmek benim için bir zorunluluk değil. Bu şehri ve ülkeyi çok sevdiğim için buraya geliyorum. Oyuncuların yüzde 80'i yurt dışında oynuyor ama ben haftanın 5 günü buradayım."