Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 19:30