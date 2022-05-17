U17 Milli Takımımız mağlubiyetle başladı | Türkiye 0-2 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İsrail'de düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.Öte yandan gruptaki diğer maçta ise Sırbistan ile Belçika 1-1 berabere kaldı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 00:40