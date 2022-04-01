2022 Dünya Kupası'na elemelerde veda eden A Milli Futbol Takımı'mızda Ozan Kabak, İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı. Konuyla ilgili milli yıldızdan açıklama geldi ve uzun süre forma giyemeyeceğini duyurdu.

Türkiye - İtalya maçında sakatlanarak maça devam edemeyen milli futbolcumuz Ozan Kabak sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Paylaşım yapan Ozan Kabak; "İtalya maçında yaşadığım sakatlık nedeniyle bir süre sahalarda olamayacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Norwich City menajeri Dean Smith de Ozan'ın arka adalesinden sakatlandığını ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını söyledi.