Türkiye U17 4-3 Slovenya U17 (MAÇ SONUCU-ÖZET) Genç milliler 2 dakikada geri döndü

Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçında U17 Milli Takımımız, Slovenya U17 ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada genç milliler sahadan 4-3 gaşip ayrıldı. U17 Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 86. dakikada Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 19:13 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022- 19:41