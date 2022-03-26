Bu kupayı da es geçtik ama böyle bitmez!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar Burak Yılmaz'ın ayağından penaltı kaçırırken, alt yaş kategoriler ise gelecek vaat ediyor. İşte detaylar...

Türkiye, Katar 2022'ye katılmak için zorlu bir yola girmişti. Grupta basit hatalar yüzünden play-off oynamak zorunda kalmıştık. Orada da önce Portekiz sonrasında da büyük ihtimal İtalya gelecekti. Portekiz'i 2-0'dan yakalamaya yaklaşmıştık. Diğer taraftan da Makedonya'nın İtalyanları elemesiyle Katar yolumuz açıktı. Ancak olmadı. Şanssız kura, Stefan Kuntz'un sol bekte Berkan, ortada Orkun tercihleri ve Burak Yılmaz'ın kaçan penaltısı ile yine ekran başında kaldık.

ÜMİTLE BAKIYORUZ

Fotomaç'ın haberine göre; Şartlar bugün için olumsuzken ay-yıldızlıların genç ve tecrübeli olan mevcut kadrosuna alt yaş kategorilerinden Bünyamin, Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Atakan Kesgin, Enis Destan, Ali Akman, Muhammed Gümüşkaya, Behlül Aydın, Bartuğ Elmaz, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Ömer Faruk Beyaz, Emre Demir, Yiğit Akman, Arda Güler, Emirhan İlkhan gibi genç yetenekler katılacak. Bu gençler "Gelecek turnuvaları televizyondan değil yerinden izleyeceğiz" dedirtiyor.

SALİH "TÜRKİYE" DEDİ

Kariyerini Köln'de sürdüren gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ın Milli Takım tercihi merak ediliyordu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türk Milli Takımı'ı seçtiğini duyurdu. Salih bugün Türkiye'ye gelecek. Konya'da salı günü oynanacak İtalya maçının kadrosuna dahil edilecek. Salih Özcan bu sezon 2 gol, 1 asistle oynuyor.

YUSUF EN İYİSİ SEÇİLDİ

Lille'den CSKA Moskova'ya geçen Yusuf Yazıcı, burada müthiş bir performans sergilemişti. Başarılı orta saha oyuncusu yeni takımında ilk 4 maçta fileleri 6 defa sarsarken 2 de asist yapmıştı. 25 yaşındaki yıldız, Rusya Ligi'nde Şubat ve Mart aylarının en iyi futbolcusu seçildi. İtalya'ya karşı 11'de olması bekleniyor.