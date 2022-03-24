Portekiz Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: Bazen şans lazım

A Milli Takımımızın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçın ardından Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın, sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum, o golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 00:58 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 01:04