Portekiz Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: Bazen şans lazım
A Milli Takımımızın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçın ardından Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın, sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum, o golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi." dedi.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 00:58 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 01:04
İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:
İlk 20 dakika oyuncularımızın, sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum, o golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi.
İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Aslında çok çalışmıştık ama rakibe yakın oynamalıydık. Devre arasında Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım, tekrar geri gelebileceğimizi anlattım.
İkinci yarı takımımla gurur duydum. Portekiz'e top oynamadık. Ancak bazen de biraz şans lazım.