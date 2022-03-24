Portekiz Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: Kendimize konsantreyiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi konuştu. Kuntz, "Portekiz 11'ini gördük, birkaç ilginç nokta var ama biz kendimize konsantreyiz. Kalbim bu sabahtan daha hızlı atıyor. Kadrodaki seçimler hep planın dahilinde olan şeyler. Maç sonrası detaylı anlatırım size." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 21:47 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 21:57