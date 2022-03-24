Portekiz - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Milliler bu maçı kazanarak İtalya - Kuzey Makendonya maçının galibiyle karşılaşmak istiyor. Dev Portekiz - Türkiye maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Milliler bu maçı kazanarak İtalya - Kuzey Makendonya maçının galibiyle karşılaşmak istiyor. Dev Portekiz - Türkiye maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

ÜÇ GALİBİYET

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar daha önceki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde 3 gol gördü.

3. RANDEVU

Ay-yıldızlılar tarihinde 603. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 99 yılda 326'sı resmi, 276'sı özel 602 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milliler, toplam 807 gol attı, kalesinde 862 gol gördü.

PORTEKİZ İLE 9. MAÇ

A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 2 özel mücadelede rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5'i resmi maç olmak üzere 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. A Milli Takım'ın toplam 8 golüne karşılık Portekiz 16 kez fileleri havalandırdı.

BURAK YILMAZ: ELENMEYE GELMEDİK

Milli takımımızın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz'e büyük saygı duyduklarını söyledi. Çok zor bir maç olacağını dile getiren yıldız futbolcu, "Buraya elenmeyi düşünerek gelmedik. Bizim de hayalimiz var. Ülkemizi Dünya Kupası'na götürmek istiyoruz. Cristiano Ronaldo, benim için dünyanın en iyi oyuncusu. Onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Onu bilemem ama benim için son Dünya Kupası heyecanı olacak" dedi.

RONALDO 10. FİNAL PEŞİNDE!

Portekiz'in en önemli silahı Cristiano Ronaldo. Messi ile birlikte yıllardır dünya futbolunun fenomen ismi olan CR7, 10. turnuvasına katılmak için mücadele edecek. 2004'te ülkesi Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez Milli formayla mücadele eden Ronaldo, EURO 2016'da finalde sakatlanıp oyundan çıksa da şampiyonluk yaşadı. Milli Takım'da 184 maçta 115 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki CR7 son Dünya Kupası'na katılıp Milli Takım'da görkemli bir turnuva finali yapmayı hedefliyor.

6. KEZ MAÇIMIZI YÖNETECEK

Portekiz-Türkiye karşılaşmasını Alman Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Dördüncü hakem Sandro Schärer olacak. Marco Fritz VAR, Bastian Dankert AVAR olarak görev alacak. Siebert'le Milliler iki maça çıktı; 2016'daki özel maçta sahamızda Karadağ'ı 1-0, son olarak 16 Kasım 2021'de Dünya Kupası Elemeleri'nde yine aynı rakibimizi 2-1 (d) mağlup ettik. Kulüplerimiz de onunla 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.