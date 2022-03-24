PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak, nasıl izlenir?

A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı final maçında, Portekiz ile mücadele edecek. Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva gibi yıldızlar kadroya dahil edilirken, koronavirüs olan Pepe kadroda yer almayacak. Milli maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; "Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç canlı nasıl izlenir?" sorularının cevabı haberimizde...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 14:36